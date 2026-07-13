Nga fushat me baltë te skena më e madhe e botës: 20 yjet e Anglisë që shkruan historinë nga ligat e ulëta
Kombëtarja e Anglisë është vetëm një hap larg finales së Kupës së Botës 2026, por rrugëtimi i shumicës së lojtarëve të Thomas Tuchel nuk ka nisur në stadiumet luksoze të Ligës Premier.
Nga 26 futbollistët e grumbulluar për Botërorin, plot 20 prej tyre kanë luajtur më parë në ligat e ulëta angleze, ndërsa disa kanë kaluar edhe në futbollin gjysmëprofesionist, përpara se të arrinin në skenën më të madhe të futbollit.
Ky fakt tregon se rruga drejt majës nuk është gjithmonë e drejtpërdrejtë, pasi shumë prej yjeve aktualë të "Tre Luanëve" kanë kaluar vite duke luajtur në fusha modeste dhe në klube larg vëmendjes së publikut.
Portierët kaluan nga Liga Kombëtare deri te Botërori
Portieri titullar Jordan Pickford zhvilloi gjashtë huazime në nivele të ndryshme të futbollit anglez. Ai luajti në Ligën Kombëtare angleze (kategoria e pestë), Kategorinë e Katërt, Kategorinë e Tretë dhe Kategorinë e Dytë, përpara se të fitonte vendin te Sunderland dhe më pas të bëhej portieri numër një i Anglisë.
Edhe Dean Henderson kaloi një rrugëtim të ngjashëm, duke luajtur në Ligën Kombëtare angleze, Kategorinë e Katërt, Kategorinë e Tretë dhe Kategorinë e Dytë, ndërsa James Trafford u formua në Kategorinë e Tretë me Accrington Stanley dhe Bolton Wanderers, përpara se të shpërthente te Burnley në Kategorinë e Dytë.
Nga Kategoria e Dytë drejt elitës
Mbrojtës si John Stones, Marc Guehi, Trevoh Chalobah, Ezri Konsa, Reece James, Djed Spence dhe Jarell Quansah kaluan fillimisht në Kategorinë e Dytë ose Kategorinë e Tretë, ku fituan përvojën që më pas i çoi në klubet më të mëdha të Anglisë.
Një nga historitë më frymëzuese është ajo e Dan Burn, i cili dikur punonte në supermarket për të siguruar të ardhura, ndërsa luante në Ligën Kombëtare angleze. Sot, në moshën 34-vjeçare, ai debuton në Kupën e Botës me Anglinë.
Edhe Kane, Bellingham dhe Watkins e nisën larg elitës
Kapiteni Harry Kane luajti fillimisht me Leyton Orient në Kategorinë e Tretë, ndërsa më pas me Millwall dhe Leicester City në Kategorinë e Dytë, përpara se të shpërthente te Tottenham.
Jude Bellingham bëri vetëm një sezon me Birmingham City në Kategorinë e Dytë, por mjaftoi për të bindur Borussia Dortmundin ta transferonte.
Ndërkohë, Ollie Watkins luajti edhe në Ligën Kombëtare angleze, përpara se të bëhej pjesë e Kategorisë së Katërt, më pas të Kategorisë së Dytë dhe në fund të ngjitej në Ligën Premier.
Toney dhe Gordon kaluan periudha të vështira
Ivan Toney zhvilloi vite të tëra në Kategorinë e Katërt dhe Kategorinë e Tretë me disa klube të ndryshme, përpara se të shpërthente te Brentford në Kategorinë e Dytë dhe të fitonte një vend në kombëtaren angleze.
Edhe Anthony Gordon, tashmë pjesë e Barcelonës, pati një periudhë jo të suksesshme në Kategorinë e Dytë me Preston North End, ku humbi vendin në formacion pas ndërrimit të trajnerit.
Vetëm gjashtë lojtarë nuk kanë luajtur në ligat e ulëta angleze
Nga skuadra aktuale e Anglisë, vetëm gjashtë futbollistë nuk kanë luajtur asnjëherë në ligat e ulëta të futbollit anglez:
Nico O'Reilly
Declan Rice
Kobbie Mainoo
Bukayo Saka
Marcus Rashford
Noni Madueke (luajti në kategorinë e dytë të Holandës me ekipin rezervë të PSV-së, jo në Angli).
Rrugëtimi i kësaj gjenerate të Anglisë dëshmon se suksesi nuk vjen gjithmonë nga akademitë elitare apo debutimet e hershme në Ligën Premier.
Për shumicën e lojtarëve të Thomas Tuchel, rruga drejt gjysmëfinales së Kupës së Botës kaloi fillimisht nëpër baltën dhe sfidat e futbollit të ligave të ulëta angleze. /Telegrafi/