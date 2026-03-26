Netflix rikthen "13 Going on 30" me producente Jennifer Garner
Netflix po zhvillon një vazhdim të komedisë romantike të njohur "13 Going on 30", një film që konsiderohet klasik i zhanrit për kombinimin e humorit, emocioneve dhe historisë së veçantë.
Jennifer Garner, e cila në filmin origjinal luante rolin kryesor të Jennas, këtë herë nuk do të shfaqet si protagoniste, por do të kontribuojë si producente ekzekutive në projekt.
Në këtë vazhdim, rolet kryesore do t’i marrin Emily Bader dhe Logan Lerman.
- YouTube www.youtube.com
Regjinë do ta udhëheqë Brett Haley, i cili së fundmi ka punuar edhe në adaptimin e Netflix-it "People We Meet on Vacation", një projekt që pati sukses të madh global dhe që e forcoi pozicionin e Bader si një aktore në ngritje.
Haley e ka përshkruar filmin origjinal si një nga ato vepra të rralla që arrijnë të jenë njëkohësisht qesharake, prekëse dhe thellësisht njerëzore.
Ai ka vlerësuar veçanërisht performancat e Mark Ruffalo dhe Judy Greer, të cilët në filmin e parë luanin personazhe kyçe në jetën e Jennas.
Historia e filmit të vitit 2004 ndjekte Jennan, një adoleshente të pasigurt që, përmes një ngjarjeje magjike, zgjohet në trupin dhe jetën e saj si 30-vjeçare - një grua e suksesshme në karrierë, por e hutuar dhe emocionalisht e paplotësuar.
Ky kontrast mes ëndrrave të rinisë dhe realitetit të të rriturit ishte elementi që e bëri filmin kaq të dashur për publikun.
Sa i përket vazhdimit, detajet e historisë ende nuk janë zbuluar plotësisht, por projekti pritet të ruajë tonin romantik dhe nostalgjik të origjinalit, duke sjellë një histori të re për një brez tjetër. /Telegrafi/