Netflix mund të paguajë deri në 600 milionë dollarë për startup-in e Ben Affleck që përdor inteligjencën artificiale në filma
Netflix, në një nga blerjet e saj më të mëdha deri më sot, mund të paguajë deri në 600 milionë dollarë për startup-in InterPositive, një kompani mjetesh prodhimi filmash të bazuara në inteligjencën artificiale, e themeluar nga Ben Affleck.
Sipas mediave amerikane, Affleck dhe investitorët e InterPositive mund të fitojnë deri në 600 milionë dollarë përmes kontratës me Netflix, nëse kompania përmbush objektiva të caktuara të performancës.
Në të njëjtën kohë, shuma që Netflix pagoi paraprakisht për InterPositive ishte më e vogël se ajo shumë.
Më 5 mars, Netflix njoftoi një marrëveshje për të blerë InterPositive me kushte financiare të pazbuluara. Me këtë blerje, i gjithë ekipi i kompanisë prej 16 inxhinierësh, studiuesish dhe krijuesish do t'i bashkohet Netflix, ndërsa Affleck do të shërbejë si këshilltar i lartë i kompanisë për të siguruar lidership të vazhdueshëm.
Marrëveshja vjen një javë pasi Netflix hoqi dorë nga blerja e studios dhe shërbimit të transmetimit të Warner Bros., Discovery, duke vendosur të mos bëjë një kundërofertë pasi Paramount Skydance e rriti ofertën e saj armiqësore për WBD me 1 dollar për aksion, në një çmim përfundimtar prej 31 dollarësh për aksion.
As Netflix dhe as Affleck nuk kanë zbuluar se kush janë investitorët e InterPositive, përveç vetë Affleck. Kompania me seli në Los Angeles ka vepruar në fshehtësi që kur Affleck e themeloi në vitin 2022.
Sipas Affleck, InterPositive po zhvillon një sistem që ndërton një model të inteligjencës artificiale bazuar në pamjet ekzistuese ditore të prodhimit, pas të cilit u lejon regjisorëve ta përdorin atë model në procesin e post-prodhimit për detyra të ndryshme, të tilla si miksimi dhe korrigjimi i ngjyrave, rindriçimi i pamjeve dhe shtimi i efekteve vizuale.
Netflix planifikon t'u ofrojë akses në teknologjinë e InterPositive partnerëve të tij krijues, por aktualisht nuk ka plane ta shesë atë komercialisht.
Drejtoresha Kryesore e Përmbajtjes së Netflix, Bela Bajaria, theksoi se kjo teknologji e inteligjencës artificiale mund t'u japë partnerëve më shumë zgjedhje, më shumë kontroll dhe më shumë mbrojtje për vizionin e tyre.
"Nuk mund të jem më i lumtur që kjo punë vazhdon me ekipin e Netflix dhe mezi pres t'i jap komunitetit më të gjerë krijues akses në atë që po ndërtojmë dhe në të ardhmen drejt së cilës po punojmë së bashku", tha Affleck për marrëveshjen me Netflix. /Telegrafi/