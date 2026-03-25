Netflix do të lansojë një vazhdim të “13 Going on 30”, me Jennifer Garner si producente ekzekutive
Netflix po lançon një vazhdim të komedisë romantike "13 Going on 30", dhe Jennifer Garner, e cila atëherë luante rolin kryesor, tani do të shërbejë si producente ekzekutive.
Në vazhdim do të luajnë Emily Bader dhe Logan Lerman, ndërsa do të drejtohet nga Brett Haley, i cili së fundmi drejtoi adaptimin në Netflix të "People We Meet on Vacation" nga Emily Henry, ku Bader luajti rolin kryesor.
“‘13 Going on 30’ është një nga ato filma të rrallë dhe perfektë. Qesharak, emocional, thellësisht njerëzor, me performanca të paharrueshme nga Jennifer Garner, Mark Ruffalo dhe Judy Greer”, tha Haley.
Jennifer Garner luajti rolin e Jenna Rink në filmin e parë, një adoleshente e çuditshme e transportuar në mënyrë magjike në jetën e saj 30-vjeçare si një redaktore reviste me ndikim, por e çrregullt.
Mark Ruffalo fillimisht luajti rolin e Mattit, mikut më të mirë të Jennës dhe më vonë shpirtit binjak, ndërsa Judy Greer ishte shoqja e përjetshme e Jennës, Lucy.
Haley shprehu gjithashtu entuziazmin e tij për të punuar përsëri me Bader, duke shtuar se ajo dhe Logan Lerman, jashtëzakonisht i talentuar, përbëjnë një çift magjik.
Pas suksesit të "People We Meet on Vacation", i cili qëndroi katër javë në 10 më të mirët globalë të Netflix dhe hyri në 10 më të mirët në 92 vende, Bader është përzgjedhur për të luajtur në dramën e ardhshme sportive "The 99ers". /Telegrafi/