Në një dokumentar të ri rreth Hulk Hogan, u zbulua se ai mori doza vdekjeprurëse të fentanilit pas divorcit të tij
Seriali i ri dokumentar i Netflix zbulon detaje nga jeta e Hulk Hogan, i cili vdiq në korrik të vitit të kaluar, dhe ndër të tjera tregoi se pas divorcit të tij nga Linda Hogan, ai merrte sasi të rrezikshme fentanili çdo ditë për të lehtësuar dhimbjet.
Ish-ylli i mundjes foli hapur rreth shkallës së varësisë së tij nga fentanili në serialin dokumentar të Netflix-it "Hulk Hogan: Real American", e cila është intervista e tij e fundit para vdekjes së papritur nga një atak në zemër në korrik 2025.
Ai përshkroi se gjatë asaj periudhe ishte nën kontratë me organizatën TNA (Total Nonstop Wrestling), pra pas divorcit nga gruaja e tij Linda Hogan në vitin 2009. Hogan deklaroi se ia la "gjithçka" Lindës në procedurat e divorcit dhe se kishte nevojë për një fejesë të re për shkak të arsyeve financiare.
Megjithatë, pak pas nënshkrimit të kontratës, atij dhe drejtuesve të TNA iu bë e qartë se ai nuk ishte fizikisht në gjendje të performonte në nivelin për të cilin ishte rënë dakord. Për shkak të dhimbjeve të forta, ai iu drejtua fentanilit si një mënyrë për të kontrolluar problemet kronike shëndetësore.
"Po merrja 80 miligram fentanil, në orën dy të mëngjesit, duke i futur nën mishrat e dhëmbëve këtu... Kisha dy flasterë fentanili nga 300 mg në këmbë dhe më dhanë gjashtë karamele me fentanil nga 1,500 mg për të ngrënë", tregoi Hogan në serial.
Ai shtoi se farmacisti u trondit nga sasia e ilaçit që përdori: "Shkova në farmaci dhe ai tha: 'Duhet të kesh vdekur. Nuk kemi parë kurrë një qenie njerëzore të marrë kaq shumë fentanil".
Hogan përshkroi gjithashtu sa e fortë u bë dhimbja, kështu që ai fjeti në një karrige sepse e kishte shumë të vështirë të shtrihej.
"Nëse do ta lëvizja gishtin kështu, e gjithë shpina ime do të kishte spazma dhe do të përdredhej", tha ai.
Paraqitja e tij e fundit në ring ishte në vitin 2012, dhe ai u largua nga TNA në vitin 2013 kur kontrata e tij skadoi. /Telegrafi/