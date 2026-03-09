Në Ferma VIP 3? Sara Gjordeni reagon pas thashethemeve në rrjet
Sara Gjordeni ka bërë të ditur se nuk do të marrë pjesë në sezonin e ri të spektaklit Ferma VIP.
Përmes një postimi në Instagram, ajo zbuloi se i është bërë menjëherë ftesë për t’u bashkuar me edicionin e tretë të reality-show-t, sapo doli nga Big Brother VIP Albania, por vendosi të mos e pranojë.
Gjordeni shkroi se edhe pse emri i saj është përmendur disa herë si pjesëmarrëse e mundshme këtë vit, ajo konfirmon se nuk do të jetë pjesë e spektaklit.
Foto: Instagram
“Në ekran do të shihemi pas shumë pak muajsh, por jo me reality”, u shpreh ajo në fund të mesazhit.
Ka lënë të kuptohet se së shpejti vjen në ekran, por me një program të ri.
Sara ka qenë pjesë e Big Brother, në edicionin e tretë të këtij formati, ku fituese u shpall Egla Ceno.
Sivjet Ferma VIP u bë e ditur se do të udhëhiqet nga Arbana Osmani. /Telegrafi/