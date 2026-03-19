Ndërron jetë nëna e këngëtares Big Mama
Ka ndërruar jetë nëna e këngëtares së njohur shqiptare, Big Mama, Emine Kasami.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë artistja me anë të një postimi të shpërndarë në Instagram.
Ajo njofton ndjekësit se varrimi i të ndjerës do të bëhet ditën e nesërme (e premte).
Foto: Instagram
Postimi i plotë në Instagram (pa ndërhyrje):
"Me pikëllim të thellë njoftojmë familjarët, miqtë dhe dashamirët se ndërroi jetë nëna jonë e dashur.
Emine Kasami.Falja e namazit do të bëhet te varrezat e reja, ndërsa varrimi do të bëhet me datë 20.03.2026, pas namazit të xhumasë, te varrezat e vjetra.
Allahu e mëshiroftë me mëshirën e tij të gjerë dhe e bëftë prej banorëve të xhenetit.
Ngushëllime familjes dhe të gjithë atyre që e njohën". /Telegrafi/
Big Mama me nënën e saj
