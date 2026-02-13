Pas deklaratave të saj kritike për Labinot Rexhën, Olta Gixhari tregoi se kishte pranuar mesazhe nga njerëz që mbështesnin Labin, por që nuk e shqetësuan aspak.

Ajo u shpreh: “Edhe diçka tjetër, meqë jemi te kjo tema e Labit, u bëj thirrje publikun: mos më dërgoni mesazhe për Labin se nuk më intereson fare dhe vetëm sa më kerceni nervin më keq”.

Kur Alaudini e pyeti për çfarë bëhej fjalë, Olta shtoi: “Po dërgojnë mesazhe ‘pse i thua kështu?’ Mos kujtoni se trembem, mos më acaroni nervat”.

BBVK/YouTube

Më tej, Olta theksoi: “Nuk janë mesazhe fansash, po dua ta them që nuk më dridhet çerpiku dhe mos kujtoni se do të ndaloj së foluri”.

Deklaratat e saj tregojnë vendosmërinë e Oltës për të qëndruar e qetë dhe për të mbajtur qëndrimin e saj kritik pavarësisht reagimeve të jashtme. /Telegrafi/



