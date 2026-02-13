Mori mesazhe pas komenteve për Labin, Olta: Mos më acaroni nervat, nuk ndalem së foluri
Pas deklaratave të saj kritike për Labinot Rexhën, Olta Gixhari tregoi se kishte pranuar mesazhe nga njerëz që mbështesnin Labin, por që nuk e shqetësuan aspak.
Ajo u shpreh: “Edhe diçka tjetër, meqë jemi te kjo tema e Labit, u bëj thirrje publikun: mos më dërgoni mesazhe për Labin se nuk më intereson fare dhe vetëm sa më kerceni nervin më keq”.
Kur Alaudini e pyeti për çfarë bëhej fjalë, Olta shtoi: “Po dërgojnë mesazhe ‘pse i thua kështu?’ Mos kujtoni se trembem, mos më acaroni nervat”.
BBVK/YouTube
Më tej, Olta theksoi: “Nuk janë mesazhe fansash, po dua ta them që nuk më dridhet çerpiku dhe mos kujtoni se do të ndaloj së foluri”.
Deklaratat e saj tregojnë vendosmërinë e Oltës për të qëndruar e qetë dhe për të mbajtur qëndrimin e saj kritik pavarësisht reagimeve të jashtme. /Telegrafi/