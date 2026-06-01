Momenti i ëmbël familjar, Tara i bën dedikim prekës vëllait të porsalindur
Javën e kaluar, familja e Bleros dhe Eronitës u bekua me ardhjen në jetë të djalit të tyre, një moment i mbushur me gëzim dhe emocione të veçanta për çiftin.
Ky kapitull i ri familjar ka sjellë lumturi të madhe edhe për vajzën e këngëtarit, Tarën, e cila tashmë është bërë sërish motër e madhe.
Ardhjen e vogëlushit në familje Tara e ka ndarë edhe me ndjekësit e saj, duke publikuar një imazh të ëmbël të foshnjës.
Publikimi i saj ka tërhequr menjëherë vëmendje dhe reagime të shumta pozitive nga publiku.
Ajo që ka prekur më së shumti ndjekësit është dedikimi i ndjerë që Tara i ka bërë vëllait të sapolindur, duke shprehur dashurinë dhe lidhjen e fortë që ka krijuar me të që në momentet e para të jetës së tij.
“Mirësevjen në këtë botë, vëlla i vogël. Ti je i dashur që tani më shumë nga sa do ta mendosh ndonjëherë, dhe mezi pres të kaloj një jetë të tërë duke të mbrojtur, duke qeshur me ty dhe duke të parë duke u rritur. Të dua pafundësish”. /Telegrafi/