Momente të nxehta mes Gimbos dhe Selinit, romanca e tyre gjithnjë e më e dukshme
Dyshja Gimbo dhe Selin po e shijojnë gjithnjë e më shumë afrimitetin e tyre gjatë rrugëtimit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ku marrëdhënia mes tyre duket se po forcohet dita-ditës.
Që nga momenti kur nisën të afrohen, ata kanë kaluar shumë kohë së bashku brenda shtëpisë më të famshme në vend.
Së fundmi, dyshja janë parë duke fjetur në të njëjtin shtrat, duke treguar hapur afërsinë dhe komoditetin që kanë krijuar me njëri-tjetrin gjatë qëndrimit në shtëpi.
BBVA/FaceBook
Gjatë mbrëmjes së fundit, momentet mes tyre janë bërë edhe më romantike. Gimbo dhe Selin janë parë duke shkëmbyer puthje në buzë, një moment që nuk ka kaluar pa u vënë re nga publiku dhe fansat e spektaklit.
Pamjet e tyre kanë qarkulluar shpejt në rrjetet sociale dhe kanë nxitur reagime të shumta nga ndjekësit e emisionit, ku disa e kanë përkrahur lidhjen e tyre, ndërsa të tjerë kanë komentuar zhvillimin e shpejtë të romancës brenda shtëpisë.
Mbetet për t’u parë se si do të zhvillohet më tej marrëdhënia mes Gimbo dhe Selin gjatë ditëve në vijim në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ku çdo moment i tyre vazhdon të ndiqet me interes nga publiku. /Telegrafi/