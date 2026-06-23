Miroslav Klose reagon pasi Messi theu rekordin e tij në Kupën e Botës: I heq kapelen
Legjenda e futbollit gjerman, Miroslav Klose, ka reaguar me sportivitet pasi Lionel Messi e kaloi në listën e golashënuesve më të mirë në historinë e Kupës së Botës.
Kapiteni i Argjentinës realizoi dy gola në fitoren 2-0 ndaj Austrisë në Botërorin 2026, duke arritur në kuotën e 18 golave dhe duke u bërë golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në këtë kompeticion. Klose, i cili për shumë vite mbante rekordin me 16 gola, nuk i kurseu fjalët e mëdha për yllin argjentinas.
“Messi është thjesht Messi. Gjithmonë e kam admiruar mënyrën se si gjen zgjidhje dhe si sillet si person, madje edhe në fushë. Ai gjithmonë i sillte jetë ekipit të tij”, tha ish-sulmuesi gjerman.
Klose kujtoi edhe fillimet e Messit me kombëtaren argjentinase në Kupën e Botës 2006, kur ai nuk ishte titullar i rregullt.
“Në vitin 2006, ai ishte në stol ndërsa luante Riquelme, derisa Messi fitoi atë besim. Më pas, ajo që e shndërroi futbollin dhe mënyra se si e bëri këtë, meriton vetëm respekt. I heq kapelen. Një kompliment i madh!”, u shpreh ai.
Ish-golashënuesi i Gjermanisë pranoi se gjithmonë ka qenë admirues i tetë herë fituesit të Topit të Artë dhe tha se është i lumtur që rekordi i tij tani i përket argjentinasit.
“Gjithmonë kam qenë tifoz i Messit dhe tani që ai më ka tejkaluar, duhet të them: edhe kjo është shumë, shumë bukur”, përfundoi Klose.
Messi kryeson tashmë i vetëm listën historike të golashënuesve në Kupat e Botës me 18 gola, ndërsa Klose dhe Kylian Mbappe ndajnë vendin e dytë me nga 16 realizime secili. /Telegrafi/