Miri thyen heshtjen pas finales së madhe të BBVA-së, vjen me një reagim në rrjetet sociale
Armir Shahini, i njohur ndryshe si Miri, ishte finalist i këtij edicioni të BBVA-së, duke u renditur i dyti në finalen e madhe.
Pas përfundimit të spektaklit të djeshëm ai ka bërë reagimin e tij të parë në rrjetet sociale.
Këngëtari i njohur i grupit West Side Family ka falënderuar fansat e tij për mbështetjen që i dhanë në këtë rrugëtim siç e ka përshkruar ai me plot sfida dhe emocione.
Krahas shkrimit emocionues, Miri publikoi gjithashtu edhe një video, sekuenca të kapura nga eksperienca e tij në BBVA.
“Ju falenderoj nga zemra të gjithë njerëzit e mi të afërt dhe të gjithë fansat për mbështetjen e jashtëzakonshme që më dhatë gjatë këtij rrugëtimi plot sfida dhe emocione”, ka shkruar ai.
“Jam thellësisht mirënjohës për këtë eksperiencë të veçantë dhe për dashurinë e pakushtëzuar që më keni falur në çdo moment. Mbështetja juaj ka qenë forca ime më e madhe. Ju mbaj në zemër dhe ju dua pafund”, ka potencuar artisti.
Ndryshe, fitues i këtij edicioni të BBVA-së, u shpall Selin Bollati, balerina që fitoi zemrat dhe mbështjen e madhe të publikut.