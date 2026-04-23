Warner Bros pranon ofertën 111 miliardë dollarëshe të Paramount
Aksionarët e Warner Bros Discovery kanë miratuar blerjen e kompanisë me vlerë 111 miliardë dollarë (82 miliardë paund) nga Paramount, në një marrëveshje që mund të ndryshojë ndjeshëm peizazhin mediatik.
Marrëveshja do të bënte që Paramount, në pronësi të Skydance, të marrë kontrollin e të gjitha titujve dhe kanaleve të Warner Bros, të cilat përfshijnë Harry Potter, Game of Thrones dhe rrjetin e lajmeve CNN.
“Me Paramount, ne presim të krijojmë një kompani të përbashkët të jashtëzakonshme që do të zgjerojë zgjedhjet për konsumatorët dhe do të përfitojë komunitetin global të talenteve krijuese,” tha kryetari i Warner Bros, Samuel DiPiazza.
Marrëveshja ende ka nevojë për miratim nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së dhe rregullatorët evropianë të konkurrencës.
Mbështetja e aksionarëve për këtë marrëveshje vjen pas një sage dramatike që zgjati me muaj, pas një oferte të mëhershme për blerjen e Warner Bros nga Netflix, të cilën shërbimi i transmetimit më pas e tërhoqi pasi Paramount paraqiti një ofertë rivale, më të lartë.
Paramount, e cila synon të shndërrohet në një fuqi të madhe të Hollivudit, mbështetet nga miliarderi i teknologjisë Larry Ellison dhe drejtohet nga djali i tij, David.
Ellison, drejtor ekzekutiv dhe kryetar i Paramount dhe një donator i madh i Partisë Republikane, po organizon një darkë me Trump të enjten në Institutin Amerikan të Paqes në Uashington DC.