Mimoza Ahmeti po pëlqehet shumë në “Ferma VIP”, Dafina Zeqiri i dërgon mesazh publik
Këngëtarja e njohur kosovare Dafina Zeqiri duket se po e ndjek me interes reality-show-n “Ferma VIP”, i cili po vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes për dinamikat mes fermerëve dhe zhvillimet e përditshme në garë.
Së fundmi, artistja ka dhënë edhe një sinjal të qartë se kë po e mbështet në këtë sezon. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Dafina ka zbuluar fermeren e saj të preferuar, duke ndarë një fotografi të Mimozës dhe duke i dërguar një mesazh inkurajues.
“Forca Moza, të duam”, ka shkruar ajo, duke e shoqëruar postimin me ton mbështetës dhe të drejtpërdrejtë.
Foto: Mimoza Ahmeti/InstaStory
Postimi i saj u komentua menjëherë nga ndjekësit, ndërsa mbështetja nga figura të njohura publike pritet t’i shtojë edhe më shumë jehonë emrit të Mimozës në këtë edicion.
Në fakt, Mimoza Ahmeti po konsiderohet nga shumë shikues si fenomeni i këtij sezoni, duke u pëlqyer për stilin e veçantë, mënyrën e të shprehurit dhe karizmën që e bën të dallueshme në ekran. Momentet e saj po qarkullojnë shpesh edhe në rrjetet sociale, ku komentohet gjerësisht për prani dhe qasje ndryshe brenda formatit.
“Ferma VIP” vazhdon me episodet e radhës, ndërsa mbetet të shihet se si do të ecë rrugëtimi i Mimozës në javët në vijim. /Telegrafi/