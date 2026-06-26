Milani thyen rekordin historik të transferimeve në Serie A për blerjen e Goncalo Ramos
Milan ka arritur një marrëveshje për të nënshkruar me një tarifë rekord të klubit sulmuesin e Paris Saint-Germain dhe reprezentuesin e Portugalisë, Gonçalo Ramos.
Në një shenjë të qartë të ambicies së Milanit, ky transferim konsiderohet si më i shtrenjti në historinë e klubit dhe njëkohësisht një nga më të mëdhenjtë në Serie A në vitet e fundit.
Marrëveshja është gjithashtu transferimi më i madh në Serie A që nga viti 2019, kur Interi bleu Romelu Lukaku nga Manchester United për rreth 74 milionë euro.
Milan ka mposhtur konkurrencën nga disa prej klubeve elitare të Europës për të siguruar shërbimet e 25-vjeçarit, me marrëdhënien e pronarit Gerry Cardinale me presidentin e Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, që ka luajtur një rol vendimtar në marrëveshje.
Gonçalo Ramos do të bëhet transferimi i parë i epokës së Ruben Amorim te Milan. Amorim e njeh mirë lojtarin dhe e kishte zgjedhur atë si opsionin e tij të preferuar për pozitën problematike të sulmuesit qendror te klubi italian.
🚨🔴⚫️ BREAKING: Gonçalo Ramos to AC Milan, here we go! Deal agreed between the clubs and on player side.
Club record signing for AC Milan, breaking Leão record as it was €50m — fee will be way in excess of this with add-ons.
Deal also done on player side. 🇵🇹 pic.twitter.com/UsFjbJE6QM
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026
Dëshira e lojtarit për të punuar me ish-trajnerin e Manchester United ka qenë gjithashtu një faktor i rëndësishëm në përshpejtimin e negociatave.
Ramos ka kryer testet mjekësore gjatë kohës që ndodhej me përfaqësuesen e Portugalisë në Kupën e Botës në Florida, ku po përgatitet për ndeshjen e fundit të fazës së grupeve kundër Kolumbisë në Miami të shtunën.
Ai ka luajtur një herë në turne deri tani, duke u aktivizuar në minutat e fundit të barazimit të parë kundër Republikës Demokratike të Kongos më 17 qershor./Telegrafi/