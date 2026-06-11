Messi, Maradona apo Pele? Renditja e 10 legjendave më të mira të Kupës së Botës
Është një detyrë e vështirë. Të përpiqesh të zgjedhësh mijëra lojtarë nga 22 turne të shpërndara gjatë pothuajse një shekulli për të zgjedhur 10 legjendat më të mira të Kupës së Botës të të gjitha kohërave.
Gashtë ose shtatë të parët janë të qartë - edhe nëse renditja është e diskutueshme - por janë ata që do të mbushin vendet e mbetura që pa dyshim do të nxisin temën më të madhe të diskutimit.
Është e vështirë të lihet jashtë Miroslav Klose, për shembull, megjithëse për aq sa ia vlen, golashënuesi më i mirë në historinë e Kupës së Botës do të renditej në vendin e 11-të.
Nuk ka vend as për Garrinchën, sulmuesin brazilian të mrekullueshëm me këmbë të harkuara, apo për Roberto Baggion, një ikonë e vërtetë italiane, dhe sulmuesin francez Just Fontaine, i cili shënoi 13 gola vetëm në turneun e vitit 1958.
10. Sir Geoff Hurst (Angli)
Hurst hyri në histori me tripletën në finalen e vitit 1966 në Wembley, ku Anglia mposhti Gjermaninë Perëndimore. Ai mbetet i vetmi anglez që ka shënuar tre gola në një finale të Kupës së Botës.
9. Cafu (Brazil)
I vetmi lojtar që ka luajtur në tre finale radhazi (1994, 1998, 2002). Si kapiten, ai ngriti trofeun në 2002 dhe u bë simbol i qëndrueshmërisë dhe lidershipit brazilian.
8. Paolo Rossi (Itali)
Ylli i Botërorit 1982, u rikthye pas një pezullimi dhe udhëhoqi Italinë drejt titullit me gola vendimtarë ndaj Brazilit, Polonisë dhe Gjermanisë Perëndimore, duke fituar “Golden Boot” dhe “Golden Ball”.
7. Zinedine Zidane (Francë)
I frymëzoi Francën drejt titullit të parë në 1998 me dy gola në finale ndaj Brazilit. Më vonë, karriera e tij u shënua nga finalja e 2006 dhe goditja me kokë ndaj Materazzit.
6. Kylian Mbappé (Francë)
Ende aktiv, Mbappé shkëlqeu në 2018 duke fituar Kupën e Botës dhe në 2022 shënoi hat-trick në finale ndaj Argjentinës, duke treguar aftësi në skenën më të madhe.
5. Franz Beckenbauer (Gjermani Perëndimore)
Kapiten i Gjermanisë Perëndimore që fitoi Kupën e Botës 1974. Më vonë fitoi edhe si trajner në 1990, duke hyrë në histori si një nga figurat më të mëdha të futbollit.
4. Lionel Messi (Argjentinë)
U kurorëzua kampion bote në 2022 pas një turneu të jashtëzakonshëm, duke udhëhequr Argjentinën me gola dhe asistime vendimtare në rrugën drejt titullit.
3. Ronaldo (Brazil)
“Fenomeni” u rikthye fuqishëm në 2002 pas dëmtimeve dhe shënoi 8 gola, përfshirë dy në finalen ndaj Gjermanisë, duke fituar Kupën e Botës dhe duke u bërë golashënues legjendar.
2. Diego Maradona (Argjentinë)
Legjenda e 1986-s në Meksikë, ku praktikisht e udhëhoqi i vetëm Argjentinën drejt titullit me gola ikonë kundër Anglisë dhe Belgjikës dhe një finale të madhe ndaj Gjermanisë Perëndimore.
1. Pelé (Brazil)
Tre herë kampion bote (1958, 1962, 1970) dhe vetëm 17 vjeç kur shpërtheu në skenën globale. I konsideruar si lojtari më i madh në historinë e Kupës së Botës.
Disa nga lojtarët më të mëdhenj të futbollit, si ikona holandeze Johan Cruyff, sulmuesi portugez Eusebio dhe makina e shënimit të golave të Gjermanisë, Gerd Muller, gjithashtu mungojnë - ndoshta një vend në 20 më të mirët do ta kishte bërë këtë më të lehtë, shkruan BBC. /Telegrafi/