Mes akuzave për abuzim - kuzhinieri me origjinë shqiptare Rene Rexhepi jep dorëheqje nga restoranti
Kuzhinieri i famshëm danez, Rene Rexhepi, i njohur për restorantin e tij me yje Michelin, 'Noma', do të tërhiqet nga menaxhimi i restorantit në Kopenhagë, shkruan Reuters.
Ky vendim vjen pas pranimit se kuzhinieri me origjinë nga Kosova gjatë viteve 2009–2017 kishte shkaktuar dëme fizike dhe psikologjike ndaj disa punonjësve, siç raportoi The New York Times.
Në një postim në rrjetet sociale, ai deklaroi se po tërhiqej për të marrë përgjegjësi për udhëheqjen e tij të kaluar dhe për të lejuar drejtuesit aktualë të restorantit të çojnë 'Noma'-n drejt një të ardhme më të mirë.
Foto: Instagram
Ai pranoi se veprimet e tij kishin qenë dëmshme për stafin dhe shprehu se, megjithëse disa detaje nuk përputhen plotësisht, ndryshimet që 'Noma' ka bërë vitet e fundit nuk riparojnë të kaluarën.
Restoranti ka implementuar ndryshime si programe praktikash të paguara, orare më të mira dhe përfitime të zgjeruara.
Rexhepi do të vazhdojë të jetë i pranishëm, por jo në mënyrën që ka qenë gjatë 23 viteve të fundit.
Ai e përfundoi mesazhin me fjalët: “Ju tani po e drejtoni shfaqjen”, duke i lënë stafit përgjegjësinë kryesore për Noma-n".
I njëjti e themeloi 'Noma'-n në 2003 dhe e ka bërë atë një ikonë të kuzhinës nordike, me tre yje Michelin dhe shfaqje që shiten me shpejtësi nga Tokio deri në Los Angeles. /Telegrafi/