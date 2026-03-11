'Grushta e përplasje' - kuzhinieri shqiptar me famë botërore reagon pas akuzave të rënda nga ish-punonjësit
Për vite me radhë, Rene Rexhepi, ka qenë një nga emrat më të mëdhenj në botën e gastronomisë, ndërsa restoranti i tij 'Noma' është konsideruar një nga më me ndikim në industrinë e kulinarisë.
Së fundmi, po përballet me kritika të reja pas një artikulli të publikuar nga The New York Times, ku ish-punonjës të restorantit kanë treguar për sjellje abuzive në kuzhinë.
Sipas dëshmive të rreth 30 ish-punonjësve, mes viteve 2009 dhe 2017 në kuzhinë ndodhnin shpesh incidente ku stafi goditej me grusht, shtyhej, apo goditej me mjete kuzhine.
Një ish-shef që punoi aty në vitin 2012 tha se kuzhinieri me origjinë shqiptare 'kalonte përgjatë rreshtit dhe i godiste në gjoks' kuzhinierët, edhe kur gabimi ishte bërë nga dikush tjetër.
Disa ish-punonjës gjithashtu pretenduan se ai i kishte kërcënuar se do t’i përjashtonte nga industria e restoranteve ose do t’u shkaktonte probleme familjarëve të tyre.
Pas publikimit të këtij lajmi, Rexhepi reagoi me një deklaratë në Instagram.
Ai tha se nuk i njeh të gjitha detajet e akuzave, por pranoi se një pjesë e sjelljes së tij në të kaluarën ka qenë e dëmshme për njerëzit që punonin me të dhe kërkoi falje.
Shpjegoi gjithashtu se në fillimet e karrierës kishte punuar në kuzhina ku bërtitjet, poshtërimi dhe frika ishin pjesë e kulturës, dhe megjithëse kishte premtuar se nuk do të drejtonte kurrë në atë mënyrë, presioni i madh pas hapjes së 'Noma'-s e bëri të sillet ashtu si shefat që ai vetë kishte kritikuar.
Rene pranoi se në të kaluarën kishte shpërthime dhe ndonjëherë edhe agresion fizik, duke shtuar se gjatë dekadës së fundit ka punuar për të ndryshuar përmes terapisë, reflektimit dhe duke u larguar nga drejtimi i përditshëm i shërbimit në restorant.
Reagimet në rrjetet sociale kanë qenë të ndara: disa e vlerësuan kërkim-faljen dhe pranimin e gabimeve, ndërsa të tjerë dyshuan për kohën dhe sinqeritetin e saj, duke pyetur edhe nëse viktimat do të marrin ndonjë formë kompensimi. /Telegrafi/