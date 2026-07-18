Megan Fox u ofendua për pozën provokuese nga një fans, ajo ia kthen: Cili nga ish-të dashurit e mi është ky?
Aktorja amerikane Megan Fox pozoi me të brendshme transparente me një vello në kokë. Vëmendja e përdoruesve të rrjeteve sociale u tërhoq nga fakti që ajo i "ktheu mbrapsht" një ndjekësi që e kritikoi për këto foto.
\Ajo e kompletoi pamjen e saj me grim që i theksonte veçanërisht sytë dhe një gjerdan me jakë të rrumbullakët.
"Burrat do të donin të besonin se mosbindja ishte e meta e Evës, por në fakt ishte virtyti i saj më i madh", shkroi Megan Fox në mbishkrimin e postimit të saj në Instagram. Ajo mori lëvdata nga fansat për pamjen e saj.
"Jennifer është rikthyer", "Faleminderit që na tregove fuqinë e flokëve të zinj", "Gruaja më e bukur në Tokë", janë disa prej tyre. Megjithatë, pati edhe kritika në komente.
"Është tepër e turpshme që një nënë 40-vjeçare të postojë këtë lloj seksi. Kjo është absurde për gjashtëmbëdhjetëvjeçarë në Tumblr", shkruhej në të. Megan vendosi të përgjigjej duke shkruar: "Cili nga ish-të dashurit e mi është ky?".
Ky reagim i saj erdhi pasi ish-bashkëshorti i saj Brian Austin Green deklaroi se martesa e tyre bazohej vetëm në tërheqjen fizike.
Të dy filluan të dilnin bashkë në vitin 2004 dhe u martuan në vitin 2010. Ata u ndanë disa herë dhe zyrtarisht u divorcuan në vitin 2021. /Telegrafi/