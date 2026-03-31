Medalje Presidenciale edhe për Ansamblin “Gjilani”
Ansambli i Këngëve dhe Valleve “Gjilani” është nderuar me Medalje Presidenciale nga Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani - Sadriu.
“Ky vlerësim është mirënjohje për përkushtimin shumëvjeçar të gjeneratave të artistëve, valltarë, këngëtarë, instrumentistë dhe bashkëpunëtorë që kanë ruajtur dhe promovuar trashëgiminë tonë kulturore. Nga skenat lokale deri tek ato ndërkombëtare".
Ansambli “Gjilani” ka qenë gjithmonë ambasador i denjë i kulturës shqiptare.
Ky çmim u takon të gjithëve, çdo anëtari ndër vite, çdo familjeje mbështetëse dhe çdo dashamirësi të artit.
