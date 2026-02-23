“Më mbyllën në garazh dhe futën një qen”, Shëndriti shokon banorët me historinë e tij të bullizmit
Mbrëmjen e kaluar, në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, banorët u përballën me një detyrë të veçantë: të ndanin me publikun histori personale nga jeta e tyre.
Gazetari, Shëndrit Lumi, zgjodhi të flasë me sinqeritet të plotë për një nga plagët më të mëdha të tij – përvojën e rëndë të bullizmit që ka përjetuar gjatë viteve.
Në një moment që preku jo vetëm banorët, por edhe mijëra shikues, Shëndriti rrëfeu për djalin që dikur ndihej i vetmuar dhe i keqtrajtuar.
Shëndrit Lumi/Instagram
Ai tregoi detajin tronditës se, gjatë shkollës fillore, disa persona që i konsideronte shokë e kishin mbyllur brenda një garazhi makinash, duke futur aty edhe një qen për ta bërë situatën më mizore.
Ky rrëfim guximtar u vlerësua si një akt i fuqishëm ndërgjegjësues kundër bullizmit, fenomen që ende prek shumë të rinj.
Banorët u prekën nga historia e tij, ndërsa rrjetet sociale shpërthyen me reagime, duke e konsideruar deklaratën e Shëndritit si një fitore të vërtetë për ndërgjegjësimin mbi këtë çështje.
Pavarësisht dhimbjes së treguar, mesazhi i Shëndritit ishte i qartë: nevoja për të thyer heshtjen dhe për ta kthyer dhimbjen në forcë.
Ai dëshmoi se edhe plagë të tilla nuk maten me asgjë, por tregimi i tyre shërben si thirrje për autenticitet dhe mbështetje ndaj kujtdo që ndjen vetminë në situata të tilla. /Telegrafi/