Mateo surprizohet nga babai në studio, ritakohet edhe me Brikenën në finalen e madhe
Mbrëmja finale ka sjellë emocione të forta për finalistin Mateo, i cili është surprizuar gjatë spektaklit pas transmetimit të një klipi që pasqyronte rrugëtimin e tij brenda shtëpisë.
Pas klipit, Mateo është ftuar nga moderatori Ledion Liço të hyjë në studio, ku e prisnin momente të papritura dhe shumë emocionale.
Sapo ka mbërritur, ai ka takuar të parën Brikenën, e cila e ka pritur me një puthje.
Më pas, Mateo ka përshëndetur DJ Gimbo dhe Shendritin, të cilët ai i ka cilësuar si miq të mirë, duke theksuar se miqësia e tyre do të vazhdojë edhe jashtë spektaklit.
Një tjetër surprizë e madhe ka qenë një video e transmetuar në studio, ku shfaqej babai i Mateos duke ndjekur Prime-in e parë dhe hyrjen e të birit në shtëpi, pa dijeni për pjesëmarrjen e tij.
Reagimi i babait ka qenë i habitur dhe mjaft komik, duke u surprizuar nga gjithçka që po shihte.
Menjëherë pas videos, babai i Mateos është futur në studio, ku është përqafuar me të birin në një moment tepër emocional.
Ai është shprehur shumë krenar për rrugëtimin dhe arritjet e Mateos gjatë spektaklit.
Në fund, Brikena i është afruar edhe babait të Mateos për ta përshëndetur, duke i thënë se i vjen keq nëse ndonjëherë e ka mërzitur. /Telegrafi/
