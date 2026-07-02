Maresca i kërkon drejtuesve të Man Cityt plotë 250 milionë euro për të kompletuar tri transferime të mëdha
Manchester City po përgatitet të tronditë tregun evropian të transferimeve gjatë verës, teksa kërkon të nënshkruajë me tre lojtarë të tjerë, pasi përfundoi nënshkrimin e Elliot Anderson, pasi trajneri Enzo Maresca ka tri kërkesa.
Trajneri italian i ka bërë një kërkesë zyrtare ambicioze sekretariatit teknik me qëllimin e qartë për të rekrutuar tre lojtarë të tjerë të klasit botëror, një plan që do të kërkojë një investim të përbashkët prej 250 milionë eurosh.
Nevoja për të ndërtuar një skuadër dukshëm më të madhe se ajo që drejtoi Pep Guardiola rrjedh nga një ristrukturim i thellë i brendshëm që përfshin rreth dhjetë largime zyrtare gjatë javëve të ardhshme të verës.
Sipas raporteve të fundit konfidenciale të zbuluara nga mediumi prestigjioz The Athletic, Maresca e konsideron thelbësore forcimin e tre pozicioneve kritike për të garantuar konkurrueshmërinë e sistemit të tij taktik në Ligën Premier. Klubi anglez ka nisur tashmë telefonatat fillestare për të përshpejtuar dokumentacionin e kontratës për tre objektivat e tij primarë.
Maresca kërkon falje ndaj Chelseat: Largimi ishte vendimi im, jam i lumtur që iu bashkova Manchester Cityt
Qëndrueshmëria komerciale e kësaj blerjeje trepalëshe do të kërkojë një inxhinieri të kujdesshme financiare në zyrat britanike, duke synuar të sigurojë konkurrueshmërinë e menjëhershme të ekipit, duke siguruar njëkohësisht stabilitetin afatgjatë të lojtarëve të saj aktualë kryesorë.
Krahas këtyre negociatave ndërkombëtare, bordi i klubit nga Etihad ka vendosur të garantojë praninë e vazhdueshme të tre prej yjeve të tij kryesorë në fushë, duke siguruar stabilitetin e lojtarëve të kalibrit të Josko Gvardiol, Phil Foden dhe anësorit dinamik belg Jeremy Doku.
Fusha e parë kryesore ku planet taktike të Marescas kanë nevojë urgjente për forcim është krahu i djathtë i mbrojtjes, një pozicion ku trajneri italian e ka identifikuar Malo Guston e Chelseat si objektivin e tij kryesor.
Menaxhmenti i Cityt e vlerëson shumë praninë fizike imponuese të mbrojtësit francez dhe do të ishte i përgatitur t'i ofronte klubit nga Stamford Bridge një tarifë transferimi prej 70 milionë eurosh.
Për mesfushën, objektivi primar qëndron në Ligue 1 të Francës, duke identifikuar mesfushorin e talentuar të Lille, Ayyoub Bouaddi, si kandidatin ideal për të plotësuar rotacionin e mesfushës.
Skautët e Cityt po përgatisin një ofertë prej 80 milionë eurosh për lojtarin 18-vjeçar franko-maroken, një veprim i bërë urgjentisht pasi u konfirmua transferimi i përhershëm i Sandro Tonali te Tottenham Hotspur.
Fusha e vërtetë e betejës për stafin teknik të kampionëve anglezë shtrihet në frontin sulmues, ku objektivi i tyre kryesor për të rigjallëruar krahët është lojtari nga Bregu i Fildishtë, Yan Diomande.
City është plotësisht i përgatitur të thyejë ‘bankën’ duke ofruar një shumë fikse prej 120 milionë eurosh për sulmuesin e RB Leipzig, një shifër superlative me të cilën ata synojnë të thyejnë marrëveshjen paraprake verbale që lojtari i ka dhënë tashmë Paris Saint-Germain. /Telegrafi/