Man City i etur për yllin e Chelseas, ditët e ardhshme vendimtare
Manchester City ka shfaqur interesim konkret për mesfushorin e Chelseat, Enzo Fernandez, sipas gazetarit argjentinas Gaston Edul.
Fillimisht, “Qytetarët” po e konsideronin vetëm si një mundësi transferimi 25-vjeçarin, por tashmë klubi anglez duket se është gati ta intensifikojë interesimin për të.
Fernandez shihet si një opsion për mesfushën e Cityt, ndërsa lidhja me Enzo Marescan mund ta bëjë edhe më tërheqëse këtë lëvizje. Raportime të tjera konfirmojnë se City po e shqyrton seriozisht argjentinasin, megjithëse çmimi mbetet pengesa kryesore.
Chelsea raportohet se e vlerëson Fernandez rreth 120 milionë funte, një shumë që do ta bënte transferimin mjaft të kushtueshëm edhe për Manchester Cityn. Klubi londinez nuk është nën presion për ta shitur mesfushorin dhe, nëse kërkesa e tij financiare plotësohet, një largim megjithatë nuk përjashtohet.
Tashmë nuk ka më siguri se Fernandez do të vazhdojë të jetë pjesë e Chelseat edhe këtë sezon. E ardhmja e kampionit të botës me Argjentinën pritet të përcaktohet gjatë ditëve të ardhshme, në një periudhë vendimtare të afatit kalimtar.
Një transferim te Manchester City do ta ribashkonte Fernandez me Enzo Marescan, me të cilin kishte punuar te Chelsea. Megjithatë, City po vlerëson edhe alternativa të tjera në mesfushë për shkak të kostos së lartë të operacionit./Telegrafi/