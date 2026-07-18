Manchester United, i vetmi klub që mund ta përballojë transferimin e Vinicius Jr këtë verë
Sipas raportimeve nga gazetari Romain Molina, Manchester United është i vetmi klub në Evropë që është financiarisht i aftë të nënshkruajë me superyllin e Real Madridit, Vinicius Junior, këtë verë.
Djajtë e Kuq janë pretendentët e vetëm me xhepa mjaftueshëm të thellë për të mbuluar tarifën e transferimit, bonusin e nënshkrimit, komisionet dhe pagën e konsiderueshme të brazilianit.
Real Madridi dhe Viniciusi kanë hasur një tjetër pengesë në bisedimet për rinovimin e kontratës, duke e bërë klubin të marrë në konsideratë një shitje nëse nuk arrihet një marrëveshje.
Los Blancos janë të vendosur të mos e lejojnë lojtarin të skadojë kontratën e tij dhe të largohet falas në vitin 2027.
Javët në vijim do të jenë vendimtare në vendosjen e së ardhmes së 26-vjeçarit pasi deri tani palët nuk kanë arritur ujdinë.
Vlera e lojtarit në tregun e transferimeve vlerësohet 140 milionë euro, por me vetëm një vit kontratë, Los Blancos mund ta detyrohen ta shesin më lirë. /Telegrafi/