Goditje për supertalentin gjerman: "Fëmija i mrekullueshëm" ndalon futbollin për shkak të problemeve shëndetësore
Një nga talentet më premtues të futbollit gjerman, Kennet Eichhorn, do të pezullojë përkohësisht karrierën pasi është diagnostikuar me një çrregullim metabolik.
Bayer Leverkusen investoi 9 milionë euro këtë verë për ta transferuar mesfushorin 17-vjeçar nga Hertha Berlin, duke e konsideruar si një lojtar me potencial për të marrë rol të rëndësishëm në ekipin e parë.
Megjithatë, problemet shëndetësore kanë ndalur zhvillimin e tij në një moment kyç të karrierës.
Bayer 04 will have to do without Kennet Eichhorn for the time being. Our number 18 has been diagnosed with a metabolic disorder that requires treatment.
Get well soon, Kenny! ❤️🩹 pic.twitter.com/9jYKVgnNJS
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 1, 2026
Sipas gazetës gjermane Bild, Eichhorn do ta humbasë të paktën pjesën e parë të sezonit, ndërsa ende nuk ka një afat për rikthimin e tij në fushë.
Klubi nuk dëshiron të ushtrojë asnjë presion mbi lojtarin, por synon t’i japë kohën e nevojshme për një rikuperim të plotë.
Leverkuseni i ofron mbështetje të plotë
Problemet e mesfushorit nisën muajin e kaluar, kur ai u shërua nga një infeksion gastrointestinal, gjatë të cilit humbi rreth pesë kilogramë në vetëm pesë ditë.
Pas ekzaminimeve të mëtejshme mjekësore, u zbulua çrregullimi metabolik, çka bëri që ai të shtrohej në një klinikë të specializuar dhe të përjashtohej nga të gjitha aktivitetet sportive deri në një njoftim të ri.
Bayer Leverkusen ka bërë të ditur se do t’i ofrojë mbështetje të plotë Eichhornit dhe familjes së tij gjatë gjithë procesit të trajtimit dhe rehabilitimit.
Klubi gjerman mbetet optimist se, pasi gjendja e tij shëndetësore të stabilizohet, 17-vjeçari do të rikthehet në fushë dhe do të vazhdojë zhvillimin që e ka bërë një nga talentet më të vlerësuara të futbollit gjerman.
Interesi i madh para transferimit te Leverkuseni
Përpara se të transferohej te Bayer Leverkuseni, Kennet Eichhorn, i njohur si 'Fëmija i mrekullueshëm' , konsiderohej një nga talentet më të kërkuara në futbollin evropian.
Mesfushori i ri kishte tërhequr vëmendjen e klubeve si Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool dhe Arsenal, falë paraqitjeve të tij mbresëlënëse me Hertha Berlin.
Në atë kohë, mediat gjermane raportonin se Eichhorn mund të largohej përmes një klauzole lirimi prej 10-12 milionë eurosh, ndërsa ai vlerësohej për inteligjencën taktike, qetësinë me topin dhe aftësinë për të kontrolluar lojën nga mesfusha.
Këto cilësi bënë që Bayer Leverkuseni të vepronte shpejt, duke investuar nëntë milionë euro për ta siguruar transferimin e tij. /Telegrafi/