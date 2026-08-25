Manchester City ka intensifikuar kontaktet me mesfushorin e Chelseat, Enzo Fernandez, dhe ka filluar negociatat për sulmuesin e Liverpoolit, Cody Gakpo, me vlerë 70 milionë euro. Të dy lojtarët janë kërkesa të trajnerit Enzo Maresca.

Bordi, i cili po udhëheq planifikimin nën drejtimin e Enzo Marescas, kërkon të finalizojë të dy nënshkrimet para se të mbyllet tregu për të kompletuar skuadrën së bashku me transferimet e Ayyoub Bouaddi (95 milionë euro) dhe Allan Elias (40 milionë euro).

Sipas Fabrizio Romanos, drejtuesit e Manchester Cityt janë në kontakt të përditshëm me Javier Pastoren, agjentin e Fernandezit, për ta mbajtur marrëveshjen gjallë.

Trajneri Maresca po shtyn brenda kompanisë për mbërritjen e mesfushorit argjentinas, ndërsa Chelsea do të autorizojë largimin e tij vetëm nëse marrin garanci financiare për të riinvestuar në forcimin e skuadrës para afatit të transferimeve.


Fernandez mbetet prioriteti taktik i Cityt për mesfushën, me ofertën zyrtare që varet nga përfundimi i largimeve të lojtarëve në pritje. Bisedimet e drejtpërdrejta midis klubeve do të përcaktojnë mundësinë e transferimit para përfundimit të afatit kalimtar të verës.

Ndërkohë, drejtori sportiv është pyetur për kushtet për nënshkrimin e Gakpos, 27-vjeçarit holandez i cili ka 51 gola dhe 23 asistime në 181 paraqitje për Liverpoolin. Pasi zgjati kontratën e tij në gusht 2025 deri në vitin 2030 , klubi nga Anfield thuhet se vendosi çmimin e tij në 70 milionë euro.

Sulmuesi grumbulloi 18 gola dhe 7 asistime në 49 paraqitje gjatë sezonit 2025/26, duke shënuar 3 gola në Kupën e Botës 2026 dhe një këtë të diel në barazimin kundër Neëcastle United.


Edhe pse Tottenham Hotspur u përpoq ta nënshkruante atë javë më parë, Manchester City po përparon në bisedime me agjentët e tij për të vlerësuar përshtatjen e tij të mundshme në rotacionin e tyre sulmues.

City do t'i paraqesë një ofertë zyrtare Chelseat për Fernandezin brenda 48 orëve të ardhshme. Në këtë takim midis bordeve të dy klubeve, drejtuesit e Cityt do të kërkojnë të finalizojnë kushtet e marrëveshjes përpara se të paraqesin ofertën e tyre përfundimtare te Liverpooli për Gakpon. /Telegrafi/
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