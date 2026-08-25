Man City po përgatit dy transferime marramendëse për të mbyllur afatin kalimtar
Manchester City ka intensifikuar kontaktet me mesfushorin e Chelseat, Enzo Fernandez, dhe ka filluar negociatat për sulmuesin e Liverpoolit, Cody Gakpo, me vlerë 70 milionë euro. Të dy lojtarët janë kërkesa të trajnerit Enzo Maresca.
Bordi, i cili po udhëheq planifikimin nën drejtimin e Enzo Marescas, kërkon të finalizojë të dy nënshkrimet para se të mbyllet tregu për të kompletuar skuadrën së bashku me transferimet e Ayyoub Bouaddi (95 milionë euro) dhe Allan Elias (40 milionë euro).
Sipas Fabrizio Romanos, drejtuesit e Manchester Cityt janë në kontakt të përditshëm me Javier Pastoren, agjentin e Fernandezit, për ta mbajtur marrëveshjen gjallë.
Trajneri Maresca po shtyn brenda kompanisë për mbërritjen e mesfushorit argjentinas, ndërsa Chelsea do të autorizojë largimin e tij vetëm nëse marrin garanci financiare për të riinvestuar në forcimin e skuadrës para afatit të transferimeve.
🚨🇦🇷 Manchester City plan to try again for Enzo Fernández after sales completed as top target wanted by Maresca.#MCFC in daily club to club contact with Enzo’s camp.
Chelsea could only consider to sell if they can improve their squad.
🎥➕ https://t.co/C8sZpZH1fS pic.twitter.com/8GQNZzynpu
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2026
Fernandez mbetet prioriteti taktik i Cityt për mesfushën, me ofertën zyrtare që varet nga përfundimi i largimeve të lojtarëve në pritje. Bisedimet e drejtpërdrejta midis klubeve do të përcaktojnë mundësinë e transferimit para përfundimit të afatit kalimtar të verës.
Ndërkohë, drejtori sportiv është pyetur për kushtet për nënshkrimin e Gakpos, 27-vjeçarit holandez i cili ka 51 gola dhe 23 asistime në 181 paraqitje për Liverpoolin. Pasi zgjati kontratën e tij në gusht 2025 deri në vitin 2030 , klubi nga Anfield thuhet se vendosi çmimin e tij në 70 milionë euro.
Sulmuesi grumbulloi 18 gola dhe 7 asistime në 49 paraqitje gjatë sezonit 2025/26, duke shënuar 3 gola në Kupën e Botës 2026 dhe një këtë të diel në barazimin kundër Neëcastle United.
Manchester City interested in signing Cody Gakpo. No club to club contact at this stage.
It's inconceivable that Liverpool would even consider letting the Dutch forward leave unless they sign a minimum of two attackers prior to next week's transfer deadline.…
— James Pearce (@JamesPearceLFC) August 24, 2026
Edhe pse Tottenham Hotspur u përpoq ta nënshkruante atë javë më parë, Manchester City po përparon në bisedime me agjentët e tij për të vlerësuar përshtatjen e tij të mundshme në rotacionin e tyre sulmues.City do t'i paraqesë një ofertë zyrtare Chelseat për Fernandezin brenda 48 orëve të ardhshme. Në këtë takim midis bordeve të dy klubeve, drejtuesit e Cityt do të kërkojnë të finalizojnë kushtet e marrëveshjes përpara se të paraqesin ofertën e tyre përfundimtare te Liverpooli për Gakpon. /Telegrafi/