Një aksident me pasojë vdekjeje është regjistruar në mesnatë në Golem.

Policia njofton se një motomjet me dy persona është përplasur me një bordurë. Për pasojë kanë humbur jetën drejtuesi i motorit dhe pasagjeri. Ky i fundit nuk është identifikuara ende.

Golem/Informacion paraprak

Rreth orës 00:20, të datës 25.08.2026, në Golem, një motomjet me dy persona është përplasur me një bordurë.

Si pasojë e aksidentit, kanë humbur jetën drejtuesi i motomjetit, shtetasi E. L., 44 vjeç, si dhe pasagjeri, ende i paidentifikuar.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për dokumentimin dhe sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit, si dhe për identifikimin e shtetasit tjetër. /a2cnn/

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