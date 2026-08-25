I dehur sulmoi dy policë e dëmtoi dollapët në stacionin policor – i dyshuari në Prishtinë dërgohet në mbajtje
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të sulmit ndaj personave zyrtar.
Rasti ka ndodhur në stacionin policor Jugu në Prishtinë, të hënën, në ora 06:30.
“Është arrestuar i dyshuari shqiptar-shtetas i huaj pasi i njëjti në gjendje të dehur ka sulmuar fizikisht dy zyrtarë policorë brenda stacionit policor, të cilëve u ka shkaktuar lëndime dhe po ashtu ka dëmtuar edhe disa dollapë”, thuhet në raport.
Zyrtarët e lënduar dhe i dyshuari kanë pranuar tretman mjekësor.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa intervistimi i tij bëhet pas këndelljes nga dehja. /Telegrafi/
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