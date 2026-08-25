Vetplagosja e një personi në Pejë, policia jep detaje
Një person në rrethana të panjohura i ksihte shkaktuar plagë vetes.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të hënën rreth orës 14:10 në Pejë.
Tutje bëhet e ditur se i dyshuari është dërguar për tretman mjekësor dhe sipas mjekëve është jashtë rrezikut për jetë, ndërsa njësitet policore në vendin e ngjarjes në një automjet-kombi kanë gjetur dhe konfiskuar një AK-47 që dyshohet se është përdorur nga i dyshuari, 11-fishekë dhe 1-gëzhojë.
“Njësitet policore pas pranimit të informatës lidhur me rastin, kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe ka hasur të dyshuarin m/k i cili dyshohet se me armë zjarri, në rrethana të panjohura i kishte shkaktuar plagë vetes. I dyshuari është dërguar për tretman mjekësor dhe sipas mjekëve është jashtë rrezikut për jetë, ndërsa njësitet policore në vendin e ngjarjes në një automjet-kombi kanë gjetur dhe konfiskuar një AK-47 që dyshohet se është përdorur nga i dyshuari, 11-fishekë dhe 1-gëzhojë”, thuhet në njoftim.
Ndërkaq, në konsultim me prokurorin, i dyshuari pas intervistimit lirohet në procedurë të rregullt. Rasti duke u hetuar. /Telegrafi/