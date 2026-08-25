PDK me asamblistë, drejtorë dhe aktivistë nga Komuna e Prishtinës para Qeverisë: Stop uzurpimit të institucioneve
Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur sot sërish një aksion simbolik para ndërtesës së Qeverisë së Kosovës.
Të pranishëm në aksion ishin drejtorët dhe aktivistët nga Komuna e Prishtinës si dhe deputetë të Aleancës.
“Edhe sot, përsëri dhe përsëri, bashkë me asamblistët, drejtorët dhe aktivistët nga Komuna e Prishtinës, para Qeverisë: Stop uzurpimit të institucioneve. Rikthim në rendin kushtetues. Konstituim të Kuvendit. Qytetarët presin punë dhe mbështetje. Shteti pret zhvillim dhe përparim”, theksuan nga PDK. /Telegrafi/
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