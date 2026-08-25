Melania Trump zbulon pasionin e pazakontë të fëmijërisë
Melania Trump ka treguar për një pasion të pazakontë që e kishte që në fëmijëri, kur jetonte në Slloveni: dashurinë për makinat dhe garat automobilistike.
Ajo ka rrëfyer se ky interes i lindi falë babait të saj, i cili ishte i apasionuar pas automjeteve dhe ia përcolli asaj këtë pasion që në moshë të vogël.
Gjatë një bisede me komentatoren e Fox Sports, Jamie Little, Melania foli për pjesëmarrjen në garën IndyCar Freedom 250 në Washington.
Melania
Ajo tha se e shijoi çdo minutë të garës dhe tregoi se automobilat kanë qenë pjesë e fëmijërisë së saj.
Sipas Melanias, babai i saj kishte pasur disa makina të veçanta, përfshirë Maserati, Cougar, Mustang dhe Mercedes.
Përmes tyre, ajo u njoh me dizajnin e makinave, mekanikën dhe shpejtësinë, duke krijuar një interes të veçantë për botën e automobilizmit.
Melania është rritur në Sevnica të Sllovenisë, teksa në vitin 1996 u zhvendos në ShBA për të vazhduar karrierën e saj në modelizëm.
Melania
Pjesëmarrja në garën e fundit ishte pjesë e një serie aktivitetesh që shënojnë 250-vjetorin e Shteteve të Bashkuara.
Në këtë ngjarje morën pjesë edhe Donald Trump dhe anëtarë të tjerë të familjes Trump. /Telegrafi/