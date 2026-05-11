Maluma dhe Susana Gomez presin fëmijën e tyre të dytë
Këngëtari i njohur kolumbian, Maluma, ka bërë të ditur se do të bëhet sërish baba, pasi partnerja e tij, Susana Gomez, është në pritje të fëmijës së tyre të dytë.
Lajmin e bukur, 32-vjeçari e ndau të dielën, më 10 maj, që përkonte me Ditën e Nënës, përmes një postimi në rrjetet sociale.
Ai publikoi një fotografi bardh e zi ku shihet vetë së bashku me vajzën e tyre, Paris, 2 vjeçe, duke puthur barkun e shtatzënisë së Susana-s, të shoqëruar me një emoji zemre blu.
Çifti filloi të përflitej për lidhjen e tyre në vitin 2020, kur u panë së bashku në publik, ndërsa më vonë e konfirmuan romancën e tyre.
Në intervista të mëparshme, Maluma ka folur hapur edhe për ndryshimet që i solli atësia, duke treguar se pas lindjes së vajzës së tij ka përjetuar ankth dhe sulme paniku, për të cilat ka kërkuar ndihmë profesionale dhe mbështetje nga familja.
Ai ka theksuar se përmes disiplinës, meditimit dhe kujdesit për shëndetin mendor, ka arritur të kalojë një periudhë të vështirë dhe të ndihet më i qëndrueshëm dhe mirënjohës në jetën e tij.
Sot, artisti thotë se ndodhet në një nga periudhat më të mira të jetës së tij, i rrethuar nga familja dhe mbështetja e tyre e vazhdueshme. /Telegrafi/