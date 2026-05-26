Aktorja e Game of Thrones kujton krizën psikotike që përjetoi ndërsa ishte pjesë e një kulti e më pas e çoi në diagnostikimin e saj me çrregullim bipolar
Aktorja e Game of Thrones, Hannah Murray foli hapur për një krizë psikozë që përjetoi pasi iu bashkua një kulti të mirëqenies dhe se si kjo më vonë çoi në diagnostikimin e saj me çrregullim bipolar.
Aktorja britanike 36-vjeçare, e cila luajti rolin e Gilly-t në serialin e famshëm të HBO-së, tregoi përvojën e saj gjatë një interviste për The Guardian, të publikuar të shtunën.
Ajo flet më gjerësisht për këtë temë edhe në librin e saj “The Make-Believe: A Memoir of Magic and Madness”, i cili del në shitje muajin e ardhshëm, më 23 qershor.
Aktorja tregoi për gazetën se si ishte tërhequr nga ky organizim në fund të të njëzetave dhe ndikimin që pati kjo në shëndetin e saj mendor.
“Është e lehtë të thuash: ‘Kjo nuk do të më ndodhte kurrë mua’, por i bëjmë dëm vetes kur mendojmë kështu, sepse nuk e dimë kurrë,” tha Murray.
“Nuk e kisha idenë që do të kaloja ndonjëherë gjërat për të cilat flas në libër. Do të kisha menduar se nuk mund të më ndodhnin, se isha e sigurt.”
Aktorja shtoi gjithashtu se ishte e arsimuar dhe vinte nga një familje e klasës së mesme, duke thënë se “çdo gjë duhej të kishte qenë në rregull.”
“Mendoja: ‘Jam e zgjuar. Marr vendime të mira.’ Por në fakt mora vendime shumë të këqija.”
Murray vazhdoi duke thënë se “është e rëndësishme të kuptojmë pse njerëzit përfshihen në gjëra të tilla, në vend që të themi: ‘Ah, ata duhet të jenë idiotë’ ose ‘Sa budalla mund të jesh?’”
Ajo u njoh për herë të parë me një “shëruese energjie”, të cilës Murray i referohet si Grace, përmes trajnerit të saj personal gjatë xhirimeve të filmit Detroit në vitin 2017.
Shumë shpejt, aktorja nisi të ndiqte mësime dhe kurse të kushtueshme, ndërsa përpiqej të arrinte “shërimin”.
Dhe për shkak se Murray e kishte njohur “shëruesen e energjisë” përmes dikujt nga ekipi i xhirimeve, ajo kishte besim te Grace dhe në atë kohë nuk e vinte në dyshim besueshmërinë e saj.
Më vonë, aktorja u kthye në Mbretërinë e Bashkuar, ku u vu në kontakt me një grua tjetër dhe vazhdoi të ndiqte kurse të tjera.
Kjo grua fliste për tema të ndryshme, përfshirë rituale shamanike dhe kabalistike, banja me kripë, qarqe magjike, si edhe konceptin e “vetes më të lartë”.
Më pas, Murray takoi burrin që qëndronte në krye të kultit të mirëqenies, pasi kishte ndjekur një numër të caktuar kursesh të shtrenjta.
Pas takimit me burrin e quajtur Steve, aktorja tregoi për gazetën se kishte kaluar një gjendje psikozë.
“Truri im ishte si një përzierje e të gjitha atyre historive, me idenë se kisha zbuluar të vërtetën — që unë kisha një fat të jashtëzakonshëm.”
Ajo shtoi: “Mendoja se do ta shpëtoja botën. Se mund të fluturoja. Nuk po them që ato histori janë të këqija apo diçka e tillë. Thjesht mendoj se ushqehemi vazhdimisht me ide që na bëjnë t’i dëshirojmë këto gjëra.”
Murray e përshkroi Steve-in si “shumë të sigurt në vete” dhe si dikë që “rrezatonte pushtet”.
Por gjatë një kursi në një hotel në Londër, ajo kujtoi se sjellja e saj filloi të bëhej gjithnjë e më maniake dhe e paqëndrueshme.
Në një moment, Murray kujtoi se kishte ndjerë një dhimbje të tmerrshme në kokë, aq sa iu duk sikur “po lindte përmes kafkës së saj”.
Ajo shkoi në një kabinë të banjës dhe shumë shpejt u rrethua nga anëtarë të tjerë të grupit, të cilët filluan të këndonin dhe të thoshin: “Largohu, shpirt i lig nga Hannah.”
Dhe pavarësisht asaj që po kalonte në atë kohë, aktorja pranoi se një pjesë e saj e dinte që e gjithë situata ishte “tmerrësisht qesharake”.