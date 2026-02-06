Luiz Ejlli lajmërohet nga dhoma e rrëfimit - Top Channel konfirmon hyrjen e tij këtë të shtunë në Big Brother VIP Albania 5
Surprizat në Big Brother VIP Albania 5 nuk kanë fund, dhe këtë të shtunë spektakli premton emocione të forta për publikun.
Sipas konfirmimeve të Top Channel, në shtëpinë më të famshme të Shqipërisë do të rikthehet fenomeni i edicionit të dytë, këngëtari shkodran Luiz Ejlli.
Vet Top Channel ka publikuar një video të shkurtër nga dhoma e rrëfimit, ku Luiz shfaqet para se të hyjë sërish në lojë, duke nxitur kureshtjen e fansave.
Qëndrimi i tij në shtëpi këtë herë mbetet i paqartë, pasi më 12 shkurt ai ka premierën e filmit të tij më të ri me Kiara Titon.
Fituesi i sezonit të dytë do të sjellë sërish energjinë dhe karizmën e tij në BBV, ndërsa publiku pritet të shohë dinamika të reja brenda shtëpisë. /Telegrafi/
