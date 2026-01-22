“Pse e bën tabu të flasësh për gruan dhe familjen tënde?”, ishte pyetja që publiku zgjodhi t’ia bënte Ludo Lee në 'Darkën e të Nominuarve'.

Megjithatë, Ludo nuk ngurroi të përgjigjej duke treguar edhe arsyet për këtë.

“Sepse familja është e shenjtë dhe ia kam premtuar familjes time, gjithmonë në shoubiz për me i nda gjërat ta kuptoni. Mentaliteti im Ludo shqiptar më ka sjell këtu ku jam, shoubizi është shoubiz", u shpreh ai.

Tutje banori theksoi: "Unë e mbroj familjen dhe do ta mbroj gjithë. Jam krenar se e kam familjen time, është shumë e lehtë të kuptohet. Familja do të jetë privat përgjithmonë në anën e shoubizit”.

Ludo ka folur tejet pak për familjen e fëmijët dhe kjo mund të ketë qenë në interes të atyre që e ndjekin.

Por duket se kjo është mënyra e tij dhe se do t'i lë jashtë këtij rrugëtimi.

Ludo Lee ndërkaq po vazhdon të jetë personazh tejet i komentuar brenda shtëpisë. /Telegrafi/

