Ludo Lee tregon pse zgjedh ta mbajë familjen jashtë Big Brother
“Pse e bën tabu të flasësh për gruan dhe familjen tënde?”, ishte pyetja që publiku zgjodhi t’ia bënte Ludo Lee në 'Darkën e të Nominuarve'.
Megjithatë, Ludo nuk ngurroi të përgjigjej duke treguar edhe arsyet për këtë.
“Sepse familja është e shenjtë dhe ia kam premtuar familjes time, gjithmonë në shoubiz për me i nda gjërat ta kuptoni. Mentaliteti im Ludo shqiptar më ka sjell këtu ku jam, shoubizi është shoubiz", u shpreh ai.
Foto: YouTube
Tutje banori theksoi: "Unë e mbroj familjen dhe do ta mbroj gjithë. Jam krenar se e kam familjen time, është shumë e lehtë të kuptohet. Familja do të jetë privat përgjithmonë në anën e shoubizit”.
Ludo ka folur tejet pak për familjen e fëmijët dhe kjo mund të ketë qenë në interes të atyre që e ndjekin.
Por duket se kjo është mënyra e tij dhe se do t'i lë jashtë këtij rrugëtimi.
Ludo Lee ndërkaq po vazhdon të jetë personazh tejet i komentuar brenda shtëpisë. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com