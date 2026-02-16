Londrim Mekaj ishte i drejtpërdrejtë me Benitën dhe Elijonën, të cilat po zihen gjatë tërës kohës për Klodin.

Londrimi tha se të dyja po shtyhen se cila me hy e para mes një çifti.

“Dy çika t’u debatu për një djalë që është në lidhje jasht, të dyja po shtyhen për Klodin që është në lidhje", u shpreh ai.

Tutje theksoi: "Dyjat janë t’u u shty se cila me hy e para mes një çifti".

Edhe në spektaklin e 27-të të këtij Big Brother-i u diskutua raporti Klodi-Benita-Elijona, duke hedhur akuza të mëdha ndaj njëri-tjetrit.

“Ndaju nga e dashura, bëhu me mua” - Elijona plas 'bombën' ndaj Benitës

Vajzat u kritikuan për lojën që kanë bërë dhe se kjo nuk është mënyra e duhur.

Klodi u pa i distancuar nga ky debat i tensionuar që ndodhi në Primes mes Elijonës e Benitës. /Telegrafi/

