Londrimi: Benita e Elijona po shtyhen se cila me hy e para mes një çifti
Londrim Mekaj ishte i drejtpërdrejtë me Benitën dhe Elijonën, të cilat po zihen gjatë tërës kohës për Klodin.
Londrimi tha se të dyja po shtyhen se cila me hy e para mes një çifti.
“Dy çika t’u debatu për një djalë që është në lidhje jasht, të dyja po shtyhen për Klodin që është në lidhje", u shpreh ai.
Foto: Instagram
Tutje theksoi: "Dyjat janë t’u u shty se cila me hy e para mes një çifti".
Edhe në spektaklin e 27-të të këtij Big Brother-i u diskutua raporti Klodi-Benita-Elijona, duke hedhur akuza të mëdha ndaj njëri-tjetrit.
Vajzat u kritikuan për lojën që kanë bërë dhe se kjo nuk është mënyra e duhur.
Klodi u pa i distancuar nga ky debat i tensionuar që ndodhi në Primes mes Elijonës e Benitës. /Telegrafi/
