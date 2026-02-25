Livia largohet nga Big Brother VIP Albania 5
Spektakli i radhës i Big Brother VIP Albania 5 solli një tjetër eliminim të papritur për banorët dhe publikun. Livia Lozi është zyrtarisht e eliminuara e radhës, pasi rezultoi më pak e votuara nga televotimi javor.
Kjo javë ishte ndryshe nga të tjerat, pasi në nominim ndodheshin të gjithë banorët e shtëpisë, duke e bërë garën edhe më të fortë dhe rezultatin më të paparashikueshëm. Në fund, ishte publiku ai që vendosi që rrugëtimi i Livias në shtëpinë më të famshme në Shqipëri të përfundonte në këtë fazë të lojës.
Edhe mënyra e komunikimit të vendimit ishte e pazakontë. Në vend të njoftimit klasik, “Vëllai i Madh” dërgoi një letër me postë në shtëpi. Letra u lexua para të gjithë banorëve nga Julia, duke shtuar tensionin dhe emocionet në ambient. Në momentin kur u bë e qartë se emri i përmendur ishte ai i Livias, atmosfera u mbush me surprizë dhe përqafime lamtumire.
Me largimin e saj, gara në BBVA 5 hyn në një fazë edhe më vendimtare, ndërsa banorët e mbetur afrohen gjithnjë e më shumë drejt finales së madhe. /Telegrafi/