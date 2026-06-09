Liverpooli e identifikon lojtarin që dështoi te Barcelona si zëvendësues të Salah
Liverpooli raportohet se është bërë një nga favoritët kryesorë për transferimin e ish-lojtarit të Barcelonës, ndërsa vazhdon gjithashtu interesimin për talentin e Leipzigut, Yan Diomande.
Edhe pse sezoni 2025/26 i Ligës Premier ka përfunduar vetëm para pak më shumë se dy javësh, vera ka sjellë ndryshime të mëdha te Liverpooli.
Disa lojtarë janë larguar nga klubi, përfshirë legjendat Mohamed Salah dhe Andrew Robertson, ndërsa Arne Slot është shkarkuar dhe në vend të tij është emëruar Andoni Iraola.
Ndërkohë, disa futbollistë vazhdojnë të lidhen me largime të mundshme. Curtis Jones po ndiqet nga Interi, ndërsa Federico Chiesa ka pranuar se mund të largohet gjithashtu.
E ardhmja e Cody Gakpos mbetet e paqartë, pasi raportet sugjerojnë se klubi do të ishte i gatshëm ta shiste nëse vjen oferta e duhur.
Nga ana tjetër, Ibrahima Konate tashmë është larguar, me mbrojtësin francez që pothuajse është konfirmuar si lojtar i ri i Real Madridit.
Sipas mediumit portugez Correio da Manha, Liverpooli është ndër klubet më të interesuara për sulmuesin e Sporting Lisbonës dhe të Portugalisë, Francisco Trincao.
26-vjeçari mund të luajë si mesfushor ofensiv ose në krahun e djathtë të sulmit, pavarësisht se është majtak. Kjo pozitë konsiderohet tashmë e lirë pas largimit të Salahut.
Trincao realizoi 13 gola dhe 15 asistime në 54 paraqitje me klubin nga Lisbona sezonin e kaluar, duke ndihmuar ekipin të përfundonte në vendin e dytë në Portugali, të arrinte finalen e Kupës së Portugalisë dhe çerekfinalen e Ligës së Kampionëve.
Produkti i akademisë së Bragës kishte kaluar më parë te Barcelona, por nuk arriti të tregonte potencialin e tij në Kataloni, duke regjistruar vetëm tre gola dhe dy asistime në 42 ndeshje.
Ndërkohë, mediumi portugez Record raporton se Liverpooli po shqyrton aktivizimin e klauzolës së lirimit të Trincaos, e cila kap vlerën e 61 milionë eurove, dhe renditet ndër klubet më të favorizuara për të siguruar shërbimet e tij gjatë kësaj vere./Telegrafi/