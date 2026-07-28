Liverpooli e gjen zëvendësuesin e Salahut në Ligën Premier
Liverpooli po shqyrton mundësinë e transferimit të anësorit të Evertonit, Iliman Ndiaye, ndërsa përballë ka konkurrencën e Manchester Unitedit dhe klubit saudit Al Hilal.
Trajneri Andoni Iraola tashmë ka mirëpritur përforcimet e reja Jeremy Jacquet dhe Victor Munoz që prej marrjes së drejtimit të klubit, ndërsa Andrew Robertson, Ibrahima Konate dhe Mohamed Salah janë larguar nga skuadra.
Liverpooli vazhdon të lidhet me një transferim të mundshëm prej 170 milionë eurosh për sulmuesin francez të Paris Saint-Germainit, Bradley Barcola, pasi dështoi të siguronte objektivin kryesor, Yan Diomande, i cili pritet t’i bashkohet Real Madridit në ditët e ardhshme.
Ndërkohë, një raport i ri nga TeamTalk, me autor gazetarin Graeme Bailey, bën të ditur se Liverpooli është vënë në dijeni për mundësinë e transferimit të Ndiayes, pavarësisht interesimit nga klubi saudit Al Hilal.
Evertoni dëshiron të nisë bisedimet për një kontratë të re afatgjatë, pasi David Moyes kërkon ta mbajë reprezentuesin senegalez në skuadër, teksa klubi synon kualifikimin në garat evropiane për sezonin 2026/27.
Liverpooli e sheh përvojën e Ndiayes në Ligën Premier si një avantazh të madh, ndërsa një transferim i tillë do të ishte hera e parë që një lojtar i Evertonit kalon direkt te “Të Kuqtë” që nga Abel Xavier në vitin 2002.
Ndiaye aktualisht përfiton një pagë relativisht të ulët prej 45 mijë funtesh në javë, sipas Capology, duke mos qenë pjesë e 10 lojtarëve më të paguar të Evertonit.
Pavarësisht interesimit të raportuar nga Liverpooli, gazetari italian Fabrizio Romano ka bërë të ditur se Al Hilal do të zhvillojë bisedime direkte për transferimin e Ndiayes gjatë kësaj jave./Telegrafi/