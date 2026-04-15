Liverpooli dëshiron t’i “vjedhë” Real Madridit transferimin e yllit gjerman
Rinovimi i fundit i Nico Schlotterbeck me Borussia Dortmund deri në vitin 2031 dukej se kishte mbyllur çdo mundësi për një largim afatshkurtër.
Megjithatë, ditët e fundit ka dalë në dritë një detaj kyç në kontratën e tij të re, i cili ka rikthyer interesimin e disa gjigantëve evropianë.
Bëhet fjalë për një klauzolë të veçantë largimi, e vendosur mes 50 dhe 60 milionë eurove, e cila mund të aktivizohet vetëm nga një numër i kufizuar klubesh. Mes tyre janë Real Madrid dhe Liverpool, dy klube që tashmë janë pozicionuar në garë për mbrojtësin gjerman.
Përfshirja e kësaj klauzole ka sjellë një kthesë të papritur në afatin kalimtar. Edhe pse Dortmundi synonte të siguronte një nga shtyllat kryesore të mbrojtjes, kjo dispozitë hap një rrugë të qartë daljeje për disa klube të caktuara.
26-vjeçari është konsoliduar si një nga mbrojtësit qendrorë më të kompletuar në Bundesliga. Aftësia e tij për të parashikuar lojën, dominimi në ajër dhe cilësia në shpërndarjen e topit e bëjnë një profil shumë të kërkuar në futbollin evropian.
Sipas raportimeve të fundit, Liverpool ka bërë një hap përpara në negociata. Klubi nga Anfield synon të forcojë repartin defensiv për sezonin e ardhshëm dhe e konsideron Schlotterbeck si një element ideal për të udhëhequr mbrojtjen në të ardhmen.
Klubi anglez ka nisur kontakte më të avancuara, duke treguar vendosmëri më të madhe në këtë operacion.
Ky zhvillim e vendos Liverpoolin në një pozicion më të favorshëm krahasuar me Real Madridin, i cili mbetet i vëmendshëm, por ende nuk ka bërë hapa konkretë./Telegrafi/