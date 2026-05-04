Liga e Kampionëve për sezonin e ardhshëm: 12 skuadrat që kanë siguruar fazën e ligës
Sipas portalit analitik Football Meets Data, tashmë janë konfirmuar 12 skuadra që kanë siguruar pjesëmarrjen në fazën e Ligës në Ligën e Kampionëve për sezonin e ardhshëm.
Në këtë listë bëjnë pjesë disa nga klubet më të mëdha të futbollit evropian, të cilat kanë siguruar matematikisht vendin e tyre në fazën e ligës, përfshirë Barcelonën, Real Madrid dhe Villarreal nga Spanja, Bayern Munich dhe Borussia Dortmund nga Gjermania, PSV Eindhoven nga Holanda, Arsenal, Manchester City dhe Manchester United nga Anglia, si dhe Inter nga Italia, Paris Saint-Germain nga Franca dhe Porto nga Portugalia.
Kualifikimi i këtyre skuadrave vjen pas një sezoni të fortë në kampionatet përkatëse, ku performancat në ligat vendase kanë vendosur tashmë një pjesë të madhe të pjesëmarrësve të sezonit të ardhshëm në kompeticionin më prestigjioz për klube në Evropë.
Ndërkohë, lista nuk është ende e plotë, pasi shumë vende të tjera do të përcaktohen në javët e fundit të kampionateve evropiane dhe përmes renditjeve të mbetura në ligat përkatëse.
Në formatin e ri të Ligës së Kampionëve, faza e ligës do të përbëhet nga 36 skuadra gjithsej. Deri tani janë konfirmuar 12 prej tyre, ndërsa 24 skuadrat e tjera pritet të mësohen në tre javët e ardhshme, teksa garat në kampionatet kryesore evropiane po shkojnë drejt fundit. /Telegrafi/