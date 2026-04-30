UEFA-s iu desh të fliste rreth polemikave në ndeshjen Atletico-Arsenal, duke ofruar një shpjegim të shkurtër
Futbollistët e Atletico Madridit dhe Arsenalit kanë barazuar mbrëmë 1-1 në ndeshjen e parë të gjysmëfinales së Ligës së Kampionëve, e zhvilluar në stadiumin “Metropolitano”.
Rezultati i barabartë la gjithçka të hapur për ndeshjen e kthimit në Londër.
Sfida u karakterizua nga një situatë e tensionuar me penallti, ku u akorduan gjithsej tre 11-metërsha.
Një prej tyre u anulua pas ndërhyrjes së sistemit VAR, vendim që shkaktoi pakënaqësi të madhe te skuadra e Arsenalit.
Gjyqtari Danny Makkelie akordoi penallti në fund të ndeshjes pasi David Hancko shkeli në këmbë Eberechi Ezen dhe e rrëzoi brenda zonës së rreptësisë.
Vendimi u shoqërua me protesta të forta nga lojtarët vendas, ndërsa më pas u kërkua rishikim nga dhoma e VAR-it, e cila çoi në anulimin e vendimit fillestar të arbitrit holandez.
Pas ndeshjes, te Arsenali u shprehën të revoltuar me këtë vendim, duke theksuar se kontakti mes lojtarëve ishte i qartë dhe se Eze ishte faulluar.
Për situatën reagoi edhe UEFA, e cila dha një shpjegim të shkurtër, duke deklaruar: “Lojtari i Atletico Madridit me numër 17 nuk ka kryer faull ndaj kundërshtarit”, pa dhënë sqarime të detajuara mbi procesin e vendimmarrjes, pavarësisht interesit të madh të opinionit publik. /Telegrafi/