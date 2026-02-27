Leonora Jakupi i referohet me përemrin "saj" Londrimit, shkakton reagime në studio
Gjatë finales së madhe të Big Brother VIP Kosova 4, në momentin kur u transmetua klipi përmbledhës që pasqyronte rrugëtimin e Londrimit brenda shtëpisë, në studio nisi menjëherë diskutimi nga opinionistët për kontributin dhe ndikimin e tij në këtë edicion.
Londrimi u vlerësua për energjinë, humorin dhe praninë e tij, ndërsa u theksua se ai ishte një nga figurat që i dha ritëm dhe dinamika të forta spektaklit gjatë gjithë qëndrimit mbi 100-ditor.
Megjithatë, një moment i papritur solli të qeshura në studio. Opinionistja Leonora Jakupi, teksa po fliste për këngëtarin nga Peja, iu referua atij me përemrin “saj”.
“Londrimi pa dyshim ka qenë lezeti i asaj shtëpie, i cili ka dhënë shumë ngjyra jo vetëm shtëpisë së Big Brotherit, por të gjitha shtëpive tona. Ai i cili me zërin e saj…”, u shpreh ajo, përpara se ta korrigjonte menjëherë veten dhe të thoshte “tij”.
Në atë moment pati disa të qeshura në studio, ndërsa situata u kalua me qetësi dhe diskutimi vijoi normalisht, duke u fokusuar sërish tek rrugëtimi dhe roli i Londrimit në këtë edicion të BBVK 4. /Telegrafi/
