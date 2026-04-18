Ledion Liço zgjedh ngjyrën rozë për finale - merr vëmendjen me kostumin ekstravagant
Ledion Liço ka zgjedhur të dalë në natën finale me një paraqitje që nuk kalon pa u vënë re, duke e kthyer edhe veshjen në një “moment” më vete të spektaklit.
Prezantuesi u shfaq me kostum në tonalitete rozë/fuchsia, një zgjedhje e guximshme dhe mjaft ekstravagante, që i shkon atmosferës së finales dhe skenës plot drita të “Big Brother VIP Albania”.
Kombinimi i xhaketes double-breasted me këmishën në të njëjtën paletë ngjyrash krijon një pamje tërësisht “monokromatike”, por njëkohësisht shumë moderne, duke theksuar stilin e tij të pastër dhe elegant.
Në vend të një klasike të zezë apo blu të errët, ai zgjodhi një variant që transmeton energji, vetëbesim dhe show, duke e ngritur edhe më shumë pritshmërinë për një mbrëmje të jashtëzakonshme.
Madje, Ledioni nuk i shpëtoi as “bestytnive” popullore: në një moment ai bëri shaka me veshjen e tij duke thënë “Kam veshur ngjyrën që nuk duhet”, pasi sipas gojëdhënave, ngjyra rozë konsiderohet e pafat.
Por në fakt, në skenën e finales, kjo “pafatësi” u kthye në një detaj argëtues dhe në një zgjedhje që e bëri edhe më të komentuar paraqitjen e tij. /Telegrafi/