Lauren Sanchez shfaqet elegante në Paris dhe rikujton martesën luksoze me Jeff Bezos
Lauren Sanchez, 56 vjeçe, u pa të premten duke dalë nga hoteli i saj në Paris e veshur elegante me fustan të kuqrremtë me jakë të rrumbullakët, geta transparente dhe taka të larta, të kombinuara me një pallto ngjyrë patëllxhani dhe shall leshi.
Ajo mbante një çantë dore gështenje dhe manikyr neutral, ndërsa fytyra ishte e grimuar me tone të ngrohta dhe buzëkuq me shkëlqim. Flokët e saj të gjatë dhe brune ishin të stiluara drejt me pjesë anësore.
Sanchez, e martuar me miliarderin Jeff Bezos verën e kaluar, ka qenë në qendër të vëmendjes pas festimeve të ditëlindjes dhe një mbrëmjeje luksoze që organizoi muajin e kaluar, ku mori pjesë edhe familja Kardashian, shkruan DailyMail.
Ajo shpërndau momente nga dasma verore, përfshirë ecjen drejt altarit me fustanin Dolce & Gabbana dhe pamje me Kullën Eiffel në sfond.
Në rrjetet sociale, Sanchez reflektuar mbi martesën, fëmijët, publikimin e librit dhe udhëtimin në hapësirë, duke thënë se këto eksperienca e kanë “tokëzuar” në mënyrë unike. /Telegrafi/