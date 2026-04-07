Lady Gaga anulon performancën e fundit në turne: Po luftoj me një infeksion respirator, më vjen keq
Këngëtarja Lady Gaga ka anuluar koncertin e fundit të turneut të saj për shkak të këshillës së mjekut.
Ajo njoftoi në Instagram se nuk do të performojë në koncertin e tretë dhe të fundit në Bell Centre për shkak të një infeksioni të frymëmarrjes.
Gaga u shpreh se ishte e trishtuar që duhej të anulonte koncertin dhe kërkoi falje për fansat që prisnin të shkonin.
Ajo tha se koncertet e mëparshme në Montreal, të enjten dhe të premten, ishin magjike dhe të veçanta, dhe se i dhemb zemra për ata që prisnin koncertin e sotëm.
Turneu i saj, Mayhem Ball Tour, nisi në shkurt në Glendale dhe ka kaluar përmes qyteteve të ndryshme të Amerikës së Veriut, përfshirë Boston, Washington dhe Montrealin.
Turneu u zgjat në shtator 2026 me data dhe qytete të reja.
Gaga ka anuluar më parë disa koncerte për arsye shëndetësore, përfshirë koncertin në Miami për shkak të problemeve me kordet vokale.
Ajo shtoi se zgjedhja e arenave i lejon kontroll më të madh mbi detajet e koncerteve, gjë që nuk është e mundur në stadiume. /Telegrafi/