Labinot Rexha vizitë te varret e babait, gjyshit dhe xhaxhait, këngëtari emocionon me postimin prekës
Ish-banori i Big Brother VIP Kosova, Labinot Rexha, ka prekur emocionalisht publikun me një postim të ndjerë në llogarinë e tij në Instagram.
Këngëtari nga Rahoveci vizitoi varret e babait, gjyshit dhe xhaxhait, duke ndarë me ndjekësit një fotografi nga homazhi që bëri tek të dashurit e tij.
Ai shprehu se zemra e tij ishte mbushur me mall dhe dhimbje, duke theksuar se mungesa e tyre ndjehet çdo ditë.
Foto: Labinot Rexha / Instagram
“Sot vizitova varrin e gjyshit, xhaxhait dhe babait tim. Zemra u mbush me mall dhe dhimbje, sepse mungesa e tyre ndihet çdo ditë. Allahu i mëshiroftë dhe i shpërbleftë me xhenet”, shkroi Rexha në postimin e tij në InstaStory.
Ndryshe, gjatë qëndrimit të tij në BBVK, këngëtari kishte rrëfyer me shumë dhimbje historinë e babait të tij, një moment që preku thellësisht publikun dhe tregoi anën më personale të jetës së tij.
Ndërkohë, gjyshi i tij ndërroi jetë pikërisht gjatë kohës që ai ishte pjesë e garës. Lajmi iu kumtua menjëherë nga produksioni, i cili i lejoi Labinotit të linte për një kohë të shkurtër shtëpinë për të marrë pjesë në varrim.