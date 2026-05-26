Ola uron vjehrrën në mënyrë speciale për ditëlindje – publikon momentin e ëmbël
Historia e dashurisë mes Olës dhe Adionit, e nisur gjatë eksperiencës së tyre në Ferma VIP 3, vazhdon të tërheqë vëmendjen e publikut.
Çifti, që pas përfundimit të formatit e zyrtarizoi lidhjen me fejesë, po shfaqet gjithnjë e më i afërt edhe me familjet e njëri-tjetrit.
Së fundmi, Ola ka ndarë me ndjekësit një dedikim të veçantë për nënën e Adionit, Adelina, me rastin e ditëlindjes së saj.
Ajo publikoi një fotografi të ngrohtë pranë vjehrrës, ku dyshja shfaqen të përqafuara dhe mjaft të afërta.
Krahas imazhit, ish-fermerja shkroi një urim plot dashuri, duke i uruar asaj edhe shumë vite të lumtura pranë familjes.
Për më tepër, Ola vendosi edhe një emoji kurore mbi kokën e vjehrrës, si simbol respekti dhe vlerësimi.
Marrëdhënia e mirë mes Olës dhe familjes së Adionit është komentuar shpesh nga ndjekësit, sidomos pas videove të publikuara nga Gjakova, ku ajo është parë duke kaluar kohë me familjarët e partnerit dhe duke u përshtatur me traditat si nuse e re.
Me postimet dhe momentet që ndajnë vazhdimisht në rrjetet sociale, Ola dhe Adioni po tregojnë se lidhja e tyre po bëhet çdo ditë e më e fortë. /Telegrafi/
