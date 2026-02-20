Kylie Jenner shkëlqen me të brendshmet SKIMS ndërsa shfaqet për një fushatë të re
Kylie Jenner ka tërhequr vëmendjen me një set të bardhë të të brendshmeve SKIMS në një foto të ndarë në faqen e Instagramit të kompanisë të mërkurën.
Bukuroshja 28-vjeçare tregoi format e saj të famshme duke pozuar anash, me gjoksin dhe barkun e tonifikuar në qendër të vëmendjes, shkruan DailyMail.
Ajo u prezantua për herë të parë si ambasadorja më e fundit e SKIMS më 11 shkurt, duke qenë protagoniste në fushatën e tyre të fundit “Everyday Cotton”.
Javën e kaluar, Jenner konfirmoi partneritetin në rrjetet sociale, duke shkruar: “Unë për pambukun e përditshëm të @skims <3”.
Postimi i SKIMS përfshinte detaje mbi koleksionin: “Kylie Jenner për SKIMS Everyday Cotton. Një koleksion i gjeneratës së ardhshme me reçipeta, sytjena dhe të brendshme që do të pushtojnë sirtarin tuaj të sipërm”.
Fansat e vlerësuan fotosesionin me entuziazëm, duke e quajtur Kylien më tërheqëse se kurrë dhe “më tërheqëse se kurrë, mbretëresha”, ndërsa postuan emoji zjarr për ta.
Kjo shfaqje në Instagram vjen pak kohë pas debutimit të saj si aktore në dokumentarin satirik të turneut të Charli XCX. /Telegrafi/